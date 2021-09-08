الحرب تتجدد بين إلهام الفضالة وهيا الشعيبي: “جهلة الأربعين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اندلعت حرب التصريحات مجدداً بين الفنانتين الكويتيتين إلهام الفضالة وهيا الشعيبي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد خلافات حادة أنهت صداقتهما ووصلت إلى حد التهديد بالقضاء.

وقالت الفضالة في تصريحات مصوّرة من دون أن تذكر اسم الشعيبي: “حياتي أصبحت في سبيل عملي وبيتي، وأما باقي الأمور سأترك القانون يتكفل لها. أمر غريب! أخرجت شخصاً من حياتي من دون أن أسيء له، انسحبت من حياته بهدوء وبلا مشاكل، من دون أن أؤذيه أو أخطئ بحقه، لكنه لا يدعني وشأني”.

وأضافت: “تقول إن إلهام الفضالة حذفت اسمي من أحد الأعمال الفنية، وكأني المنتجة وصاحبة القرار من دون أن أعلم”.

وأردفت: “الله يأتيني بحقي عبر القانون، فأنا لم أشتم ولم أضر أحداً، اكفوني خيركم وشركم رجاءً”.

وجاء هجوم الفضالة بعد ظهور الشعيبي في فيديو عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” قائلةً: “مراهقة الأربعين، يعني تريد العودة إلى سن العشرين لا الثلاثين، بعض النساء لا يدركن أن مرحلة الأربعين هي نضوج المرأة الكامل في جمالها وجسمها وفي أسلوبها، وما يصير نعيش زمننا وزمن غيرنا”.

ويُذكر أنّ الخلافات بين الممثلتين الخليجيتين تجددت بعد زواج الفضالة المثير للجدل من مواطنها الفنان شهاب جوهر، بعيد طلاقها من الصحافي الكويتي خليل التميمي. وكان شهاب بدوره أعلن طلاقه من زوجته السابقة زينب الموسوي.