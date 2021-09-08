صور: ليلي كولنز تدخل القفص الذهبي.. حفل زفاف سري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الممثلة البريطانية ليلي كولنز (32 عاماً) زواجها بخطيبها المخرج شارلي ماكدويل (38 عاماً) في ولاية كولورادو الأمريكية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كولنز، ابنة المغني فيل كولنز، نشرت نبأ زفافها عبر صفحتها على موقع "أنستقرام" لمشاركة الصور، حيث نشرت صوراً من حفل زفافها.

وكتبت كولنز أسفل الصور "في الرابع من سبتمبر/أيلول 2021 أصبح كل منا للآخر للأبد رسمياً. أحبك كثيراً، لم أكن بهذه السعادة من قبل".





وكان الزوجان قد أعلنا خطبتهما في سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بعد عام من بدء علاقتهما.

وأوضحت ليلي كولينز بطلة مسلسل Emily in Paris في تصريحات سابقة لها، أن فترة جائحة كورونا عززت من علاقتها بزوجها الحالي، وأنهما شاهدا كلاً منهما في أسوأ وأفضل حالاتهما وما زالا قادرين على العيش سوياً.

ليلي كولينز هي ممثلة أمريكية من أصل بريطاني، ووالدها موسيقي شهير اسمه فيل كولينز، وحرصت على ارتداء فستان من صميم رالف لورين في حفل زفافها السري.

فستان زفاف ليلي كولنز

اختارت ليلي فستان زفاف دانتيل حمل توقيع "رالف لورين"، بينما اختارت مجوهراتها من علامة "إيرين نيوورث".



