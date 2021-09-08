إنشاء جمعية سينمائية سعودية برئاسة المخرجة هناء العمير

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"الخليج 365" من الرياض: أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أحمد الراجحي ، قرارًا بالموافقة على تسجيل جمعية السينما، كأول جمعية أهلية متخصصة في تاريخ المملكة العربية السعودية، تعنى بقطاع صناعة الأفلام.

وتقدمت الجمعية بالشكر الجزيل لوزير الثقافة الأمير «بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود»، على دور الوزارة متمثلًا في وحدة المؤسسات والجمعيات الأهلية وهيئة الأفلام، في الدعم والمساعدة في تأسيس جمعية السينما.

‏وتكون مجلس الإدارة من: هناء العمير رئيسًا لمجلس الإدارة، وأحمد الملا نائبًا للرئيس، وأحمد الشايب، مشرفاً ماليًا، وبعضوية سعد الدوسري، وعوض الهمزاني، و د. مسفر الموسى، وإبراهيم الحساوي، وهند الفهاد، وعبدالعزيز الشلاحي، وضياء يوسف، ومُجتبى سعيد.

‏كما ضم قائمة الأعضاء المؤسسين إضافةً لأعضاء مجلس الإدارة وهم: يوسف الحربي، وفهد الأسطا، علي الكلثمي، وبدر الحمود، وشهد أمين، وجواهر العامري، وريم البيات، ومحمد الصفار، د. محمد العوبثاني، د. عبدالرحمن الغنام، وفيصل بالطيور، د. فهد اليحيا.

‏وتوجهت رئيس مجلس الإدارة «هناء العمير»، بالشكر لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإلى وكالة الوزارة لتنمية المجتمع، على تسهيلها لإجراءات التسجيل في فترة قياسية.

‏وأكدت على أن تلك التسهيلات جاءت تحقيقًا للرؤية السعودية، التي مهّدت الطريق لكل المبدعين والمبدعات، لتحقيق مشاريعهم الإبداعية والمنافسة بها عربيًا وعالميًا، لخدمة التكوين الجديد للثقافة والفن في المملكة.

هناء العمير : هدفنا إثراء المحتوى المعرفي والسينمائي

وقالت هناء العمير في تصريح خاص لإيلاف : أن أهم أهداف الجمعية هو إثراء المحتوى الثقافي والمعرفي في مجال السينما ، ونشر الثقافة السينمائية لدى الجمهور وتعزيزها وتطوير قدرات صناع الأفلام ، وحول تفاصيل الجمعية ذكرت هناء العمير أنه سيعقد مؤتمر صحفي قريبا ً يذكر فيه كافة التفاصيل مع ذكر إستراتيجية الجمعية وأهدافها القريبة المدى والبعيدة المدى والكثير من التفاصيل كذلك .

‏فيما ذكر «أحمد الملا» نائب رئيس الجمعية، أن تسجيل الجمعية رسمياً سيُتيح لهم ضم كل المبادرات، التي سعت في السنوات الماضية لخدمة صناعة الأفلام في قالب موحّد، كما سيتيح لصنّاع الأفلام لأول مرة أن تتواجد تحت مظلة واحدة، سعيًا لخدمة هذا القطاع الإبداعي المهم .

‏وأشار إلى أن وثيقة التأسيس اعتنت بتنويع المبادرات، سواءً في إقامة الفعاليات والمسابقات السينمائية وعروض الأفلام ، أو في بناء قدرات صناعة الأفلام عن طريق التدريب والتطوير، أو في إثراء المحتوى المعرفي والثقافي في السينما.