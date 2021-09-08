شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يشوق متابعيه حول الحلقة الأخيرة من حكاية "كدبة كبيرة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق الفنان أحمد زاهر متابعيه حول أحداث الحلقة الأخيرة من حكاية "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب" الذى يذاع على قناة الحياة، حيث نشر زاهر صور من حلقات الحكاية علي الانستجرام الخاص به وعلق عليها بـ " مبسوط أوي من ردود الأفعال العظيمة علي الحلقات اللي فاتت و مستني رأيكم في الحلقة الأخيرة النهاردة".



احمد زاهر وهنادي مهنا في حكاية كدبة كبيرة



احمد زاهر وهنادي مهنا في حكاية كدبة كبيرة



احمد زاهر وهنادي مهنا في حكاية كدبة كبيرة



احمد زاهر وهنادي مهنا في حكاية كدبة كبيرة



احمد زاهر

بدأت الحلقة الأولى من حكاية "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب" الذى يذاع على قناة الحياة، بظهور بطل العمل "يحيى أبو المجد" فى فيلته حيث يصل سيناريو فيلم جديد، لكن "يحيى" أحمد زاهر لا يرغب في قراءة أي سيناريو ويشعر بحالة من الملل، حينما عرض عليه أحد فيلماً لتقديمه وهو ما رفضه تمامًا بعد العلم بأن ال الرئيسية ليست منة كما قالوا له.

وتنتظر "فاطمة" هنادى مهنا التي تحب "يحيى" أحمد زاهر منذ طفولتها ومتعلقه به وترفض أي عروض للزواج متأملة أن يعود مجددا لهم، ويتحدث العمل عن شخصية شهيرة يدخل في مشكلات بسبب مواقع التواصل الاجتماعي ويشارك في البطولة كل من النجم أحمد زاهر والفنانة هنادي مهنى ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.

يحاول المنتج عماد رشاد "شعراوى"، باقناع "يحيى" أحمد زاهر للموافقة على بطولة فيلم كوميدي جديد، ولم يعجب في البداية بالسيناريو لكن لأنه يبحث عن عمل مختلف عن الأكشن والرومانسي يقبل في النهاية.

وتقوم "لارا" إيمان سلامة بتصوير فيديو بعد مشاجرته معها بسبب الكذب والتزوير فتقرر الإنتقام منه بهذا الفيديو وهي تبكي وتحكي لجمهورها عن تصرفات "يحيى أبو المجد" أحمد زاهر، وتتهمه بالتحرش وتؤكد أن المنتج شاهد على الواقعة، ويتصدر هاشتاج "يحيى أبو المجد متحرش" مواقع التواصل الاجتماعي.