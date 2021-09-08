شكرا لقرائتكم خبر عن مين مصيفه أحلى من التانى .. هنا الزاهد وأحمد فهمى فى تحدى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمع الفنانة هنا الزاهد بآخر الأيام الصيفية في الساحل مع أسرتها، حيث تقضى الإجازة بمفردها دون زوجها، كما يقضى الفنان أحمد فهمى الإجازة في نوبيع ودخل الزوجان فى تحدى مين إجازته أحلى من الآخر.

حيث شاركت هنا متابعيها بصورة لها على البحر، ودخلت في مناقشة طريفة مع زوجها النجم أحمد فهمى حيث كتبت على الصورة انا مش كتكت يا فهمى، ثم كتب أحمد فهمى تعليق:"خلى الساحل ينفعك بقى".

كما نشر أحمد فهمى، صورة له و هو يستمتع بالإجازة في البحر عبر حسابه على إنستجرام، وكتبت هنا تعليق على الصورة قائلة:" خلى نوبيع تنفع"، ليدخل الجمهور و يقول لهما:" انتوا تصيفوا مع بعض بقى".



أحمد فهمى



هنا الزاهد



احمد فهمي



هنا

ويعرض حاليا للنجم أحمد فهمى فيلم "العارف" في السينمات، ويظهر فى العمل بدور جديد من ناحية الشكل والمضمون إذ يقدم دور شخص "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى، ويأتى ذلك بعد سنوات من ظهور فهمى بأدوار كوميدية سواء فى الدراما والسينما.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.