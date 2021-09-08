شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يدعم "بيج رامى" قبل مشاركته في مستر أولمبيا: شد حيلك يا بطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرالفنان الكوميدى الكبير محمد هنيدى، عن دعمه وتشجيعه، للبطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير ببيج رامى، قبل مشاركته فى بطولة مستر أولمبيا 2021، المقرر أن تقام في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقال هنيدى في "ستورى" عبر حسابه الرسمي بانستجرام :"شهر على مستر أولمبيا، شد حيلك يا بطل يا مشرفنا، انت وكل المصريين المشاركين السنة دى، بنشجعكم من دلوقتى".



محمد هنيدى

وكان البطل العالمى بيج رامى، قد غادر مطار القاهرة الدولي، الاثنين الماضى، علي متن رحلة مصر للطيران رقم MS985 المتجهة الي نيويورك، وذلك للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا 2021، المقرر أن تقام في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا خلال شهر أكتوبر المقبل .

وقامت الشركة القابضة لمصر للطيران، بتقديم كافة تسهيلات السفر لمستر أولمبيا كونه من النماذج المشرفة لشباب مصر الواعد التي رفعت اسم مصر في واحدة من أهم البطولات الدولية في رياضة كمال الأجسام للمحترفين، وتمني له التوفيق في تحقيق اللقب مرة ثانية هو وجميع الأبطال المصريين المشاركين في البطولة .