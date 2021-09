شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز بوزن زائد أثناء الترويج لمسلسلها Only Murders In The Building والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة سيلينا جوميز بوزن زائد مؤخراً أثناء ظهورها للترويج لمسلسلها الجديد Only Murders In The Building، وفقاً لتقرير نشره موقع الديلى ميل الذى رصد اطلالتها الأخيرة في أكثر من صورة أثناء توجهها لاستديو The Late Show مع ستيفن كولبير، وهو العمل الذى تتحدث فيه عن كواليس مسلسلها الأخير.

موقع الديلى ميل أضاف أن سيلينا ورغم اطلالتها المميزة إلا أن مظهرها الجديد، بوزن زائد خطف أنظار متابعيها واسترعى انتباههم.



سيلينا خلال أحدث ظهور لها

من ناحية أخرى سبق ووجهت النجمة العالمية سيلينا جوميز رسالة حادة للبرامج التليفزيونية التى تعتمد على السخرية من الضيوف أثناء استضافتهم، مشيرة إلى سخرية برنامج The Good Fight من عملية زراعتها للكلى عام 2017.

ونشرت جوميز تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قبل ايام قالت فيها: "لست متأكدة من أن كتابة النكات حول زراعة الأعضاء أصبحت شيئا مضحكاً فى البرامج التليفزيونية، أتمنى من الكتاب فى البرامج عدم تقديم تلك النكات التى لا طعم لها".



سيلينا جوميز

وتأتى تلك التغريدة بعد مطالبات من جمهور جوميز بإعادة حلقة برنامج The Good Fight، حيث يطرح شخصيات العرض أفكاراً ساخرة والتى كان أشهرها حول زراعة الأعضاء، وهو ما أثار غضب جوميز التى كسرت صمتها وقررت مهاجمة تلك البرامج.

ونشرتجوميز، مؤخراً، ​ فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، والذى يعود لمرحلة طفولتها وهى تغنى أغنية شهيرة للنجمة ​بريتنى سبيرز​، بعنوان"don't go knockin' on my door"، ووراءها شاشة متحركة وترتدي نظارات شمسية، وحاز الفيديو على أكثر من 19 مليون مشاهدة، واعتبره المعلقون طريفا للغاية بما يعكس شخصية سيلينا الطريفة.