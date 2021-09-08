شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وآسر ياسين ونجلاء بدر متجهون للبرتغال.. والجمهور يتساءل عن السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة نجلاء بدر، متابعيها بصورة تجمعها بعدد من الفنانين وهما يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل وسمية الخشاب ورزان مغربى، في المطار خلال إتجاههم للبرتغال، وكتبت نجلاء عبر حسابها على إنستجرام:" بنعمل إيه في البرتغال"، ودخل متابعيها يتسائلون هل يصورون مسلسل أم فيلم جديد.



نجلاء بدر

وفى سياق آخر انتهت الفنانة نجلاء بدر من تصوير فيلم "النهاردة يوم جميل"، وتجسد من خلاله دور موظفة بنك، وتشارك فى بطولته بجانب باسم سمرة وأحمد وفيق وهنا شيحة ومحمود الليثى، إخراج نيفين شلبى.

كانت الفنانة نجلاء بدر قد أنتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم "المحكمة" مع المخرج محمد أمين، والفيلم تأليف أحمد عبد الله، ويتولى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.

ويتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي.