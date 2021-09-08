شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تعود لنشاطها الفنى بعد فترة غياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ياسمين صبرى، عن العودة لنشاطاتها الفنية بعد فترة غياب، حيث نشرت عبر خاصية ستورى على صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور إنستجرام، صورة وهى تقرأ سيناريو جديد وفى الصورة ظهر سيناريو العمل بشعار شركة سينرجى.

ولم تكشف ياسمين صبرى، أى تفاصيل تخص العمل الجديد، إلا أن الجمهور اعتبرها عودتها للمنافسة فى موسم رمضان 2022 بعد غيابها خلال موسم رمضان الماضى.



ياسمين صبرى

وآخر أعمال النجمة ياسمين صبرى، مسلسل "فرصة تانية" الذى عرض في السباق الرمضاني لعام 2020، والمسلسل معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.