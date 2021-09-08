شكرا لقرائتكم خبر عن في موقف كوميدي جديد لهما.. أحمد فهمي يسرق "شاحن" هنا الزاهد ويخفيه .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المواقف الكوميدية بين الفنانة هنا الزاهد والفنان احمد فهمي لم تنتهي بعد، حيث نشرت هنا في خاصية القصص القصيرة علي موقع انستجرام الخاص بها، فيديو طريف يكشف سرقة أحمد فهمي لشاحن الهاتف الخاص بها ولم يكتفي بذلك بل أخفاه عنها حتي لا تسترجعه مرة أخري، وأشارت هنا أنها تصورهذا الفيديو دون علم فهمي .

دائما ما تظهر المواقف الكوميدية بعلاقة الفنان أحمد فهمي بزوجته الفنانة هنا الزاهد، فطوال الوقت يظهر بها حسه الكوميدي بينه وبين زوجته علي السوشيال ميديا، وأخرها بعد نشر هنا جلسة تصوير جديدة مبهجة ارتدت فيها "سوت" من اللون الأخضر مع توب ابيض، وتركت شعرها الأشقر منسدل، وهو ما جعلها تبدو أنيقة للغاية ومبهجة، فلم يفوت فهمي الفرصة ويعلق علي الصور بتعليق كوميدي قائلا " إنت شبه مراتي جدا علي فكرة".

احمد فهمي يعلق علي صورة هنا الزاهد انت شبه مراتي

هنا الزاهد في جلسة تصوير جديدة

هنا الزاهد

وتعليقات فهمي الكوميدية علي صور هنا متربعة طوال الوقت، حيث نشرت هنا صورة لها في الساحل الشمالي وعلقت عليها قائلة " لحين نلتقي مرة أخري" في وداع منها لفصل الصيف ليعلق فهمي بـ" خلي الساحل ينفعك" .

وكانت قد تعرضت النجمة هنا الزاهد لواقعة تنمر جديدة بسبب صوتها، حيث قام أحد متابعيها بالكتابة معلقا لها: "صوت هنا الزاهد بيعصبنى"، الأمر الذى جعل الفنانة ترد على الإساءة التى وجهت إليها، كما تضامن معها عدد كبير من جمهورها.

وكتبت هناك الزاهد، عبر حسابها بموقع تويتر: "الشخص المتنمر هو بهلوان أو مريض نفسي، يتهكم على الآخرين بالإساءة اللفظية أوالبدنية ليُظهر نفسه للآخرين لإحساسه بالنقص وعدم الاتزان".