شكرا لقرائتكم خبر عن بصورهم على البحر .. النجوم يودعون الصيف منهم هند صبري وهنا الزاهد "باي باي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موسم الصيف يعني الحياة والبهجة والألوان والشمس وبالتأكيد البحر، والذي يعتبر المكان الأكثر عشق لأي شخص، لذلك أختار النجوم صورهم علي البحر في هذا التوقيت كأفضل وداع للصيف وفصلهم المفضل، حيث شاركت النجمة التونسية هند صبري جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة من داخل حمام السباحة، ظهرت بها وهى تودع فصل الصيف، حيث علقت عليها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة: "باي باي صيف"، ليرد عليها أحد معجبيها قائلا: "لسه شهر يا هنود".

هند صبري

أما الفنانة هنا الزاهد نشرت صورة لها البحر وهي ترتدي جاكت الإنقاذ، وعلقت عليها بـ " حتي نلتقي قريبا"، كرسالة وداع لشاطئ البحر وفصل الصيف، ويبدو ان هنا كانت تقضى الاجازة الاخيرة علي البحر هذا الموسم بمفردها حيث علق زوجها الفنان احمد فهي علي الصور بتعليق ساخر "خلي الساحل ينفعك".

هنا الزاهد أما الفنانة مي سليم والتي تظهر طوال الصيف تستمتع بالبحر والشمس، نشرت صورتان لها اثناء غروب الشمس وعلقت علي الصور بـ " باي باي صيف" .

مي سليم تودع الصيف

مي سليم

في حين نشر الفنان محمد لطفى صورة، علي "إنستجرام"، ظهر فيها بصحبة زوجته وأبنائه خلال قضاء الإجازة الصيفية وعلق: "الصيف خلص ياكابتن يلا ع المدرسة"، في إشارة منه أن الصورة العائلية تنهي فصل الصيف والاستمتاع بالبحر.



محمد لطفي وعائلته

أما الفنان احمد داوود ودع الصيف علي طريقته الخاصة ونشر فيديو وهو يتزحلق علي الأمواج، وهي رياضته المفضلة، وعلق عليها بـ "اخر أيام الصيفية"، فـ داوود دائما يشارك جمهورة صوره وفيديوهاته وهو يتزحلق علي الامواج، لذلك وجد انها أفضل طريقة لتدويع موسم الصيف.