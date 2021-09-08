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شكرا لقرائتكم خبر عن 8 عروض مصرية و9 أجنبية بالدورة التأسيسية لمهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت المخرجة عبير على مديرة مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذى عقد اليوم بمقر المجلس الأعلى للثقافة ، أن المهرجان يشارك به 17 عرضا مسرحيا من عشر دول مختلفة ، فالعروض المصرية هى عرض " بهية " تصميم وإخراج كريمة بدير لفرقة فرسان الشرق من دارالأوبرا المصرية، وعرض " هاملتهن " إعداد وإخراج سعداء الدعاس من مركز الإبداع من إنتاج صندوق التنمية الثقافى .
كما يشارك من مصر أيضا عرض " هنا القاهره " تأليف وإخراج رشا الجمال لفريق المسرح الخطير ، وعرض " كارمن " إعداد وإخراج ريم حجاب من إنتاج مركز الهناجر للفنون ، وعرض " مفتاح شهره " تأليف وإخراج دعاء حمزه لفرقة اللعبة المسرحية ، وعرض " المشوار الأخير " تأليف ألفريد فرج وإخراج ريم عامر ، إنتاج قسم المسرح بالجامعة الأمريكية ، وعرض " المطبخ " تأليف وإخراج محمد عادل وانتج بدعم حاضنة نهاد صليحة ، وعرض " امرأة وحيدة " تأليف داريوفو وفرانكو راما وإخراج منه ماهر ومن إنتاج حاضنة نهاد صليحة .
أما العروض العربية والأجنبية هى ، عرض " آخر مرة " إخراج وفاء طبوبى في المستشفي من تونس ، وعرض " ربع وقت " إخراج سيرين قنون من تونس ، وعرض " ملكة " إخراج زينة ظروف من سوريا ، وعرض " قفص الطيور " إخراج سميرة الأسير من الأردن ، وعرض " فريدا " من رومانيا ، أون لاين ، وعرض " ليدى إم " فكرة وأداء آن مارى وإخراج ديفيد جيسن من هولندا ، وعرض " كانداتا " إخراج إيرنا اجاوا من اليابان ، وعرض ممر من ألمانيا والبرازيل ، وعرض " طريق " من روسيا .
وينظم المهرجان أربع ورش خلال فترة انعقاده هم كورس فن أداء الممثل مع الفنانة معتزه عبد الصبور ، ورشة الكتابة الإبداعية من منظور نشوى مع مجموعة أنا الحكاية ، والتجسيدات الأنثوية فى المسرح والرقص للمخرجة نورا أمين، ورشة فن المونودراما مع الفنانة الهولندية آن ماري ، ومحاضره عن مسرح المقهورين مع باربرا سانتوس ، وللمحورالفكرى للمهرجان هو صوره المرأة فى المسرح المعاصر ونظمتها دكتوره أسماء يحيي الطاهر .
مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة (1)
وسيتم عرض العروض المسرحية فى عدة مسارح هم مسرح روابط ، والمسرح الفلكى ، ومسرح الهناجر، وسيقام حفلتى الإفتتاح والختام بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية ، وستنعقد الدوره التأسيسية من المهرجان والتى تحمل اسم الكاتبة فتحية العسال ، فى الفترة من ١٥ وحتى ٢١ سبتمبر المقبل ، و مجلس أمناء مهرجان إيزيس هم النجمة سوسن بدر رئيس شرف الدورة التأسيسية، عبيرلطفى رئيسة المهرجان، الكاتبة رشا عبد المنعم مديرة المهرجان، المخرجة عبيرعلى مديره المهرجان، السفيرة مشيرة خطاب عضوا، المخرج خيرى بشارة عضوا ، الاعلامية مشيرةً موسى عضوا، الناقدة عبلة الرويني عضوا ، المخرج سعيد قابيل عضوا ، نورا أمين المستشار التأسيسي ، رامى عبد الرازق المستشار الفنى .
مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة (3)