شكرا لقرائتكم خبر عن 8 عروض مصرية و9 أجنبية بالدورة التأسيسية لمهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المخرجة عبير على مديرة مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذى عقد اليوم بمقر المجلس الأعلى للثقافة ، أن المهرجان يشارك به 17 عرضا مسرحيا من عشر دول مختلفة ، فالعروض المصرية هى عرض " بهية " تصميم وإخراج كريمة بدير لفرقة فرسان الشرق من دارالأوبرا المصرية، وعرض " هاملتهن " إعداد وإخراج سعداء الدعاس من مركز الإبداع من إنتاج صندوق التنمية الثقافى .

كما يشارك من مصر أيضا عرض " هنا القاهره " تأليف وإخراج رشا الجمال لفريق المسرح الخطير ، وعرض " كارمن " إعداد وإخراج ريم حجاب من إنتاج مركز الهناجر للفنون ، وعرض " مفتاح شهره " تأليف وإخراج دعاء حمزه لفرقة اللعبة المسرحية ، وعرض " المشوار الأخير " تأليف ألفريد فرج وإخراج ريم عامر ، إنتاج قسم المسرح بالجامعة الأمريكية ، وعرض " المطبخ " تأليف وإخراج محمد عادل وانتج بدعم حاضنة نهاد صليحة ، وعرض " امرأة وحيدة " تأليف داريوفو وفرانكو راما وإخراج منه ماهر ومن إنتاج حاضنة نهاد صليحة .

أما العروض العربية والأجنبية هى ، عرض " آخر مرة " إخراج وفاء طبوبى في المستشفي من تونس ، وعرض " ربع وقت " إخراج سيرين قنون من تونس ، وعرض " ملكة " إخراج زينة ظروف من سوريا ، وعرض " قفص الطيور " إخراج سميرة الأسير من الأردن ، وعرض " فريدا " من رومانيا ، أون لاين ، وعرض " ليدى إم " فكرة وأداء آن مارى وإخراج ديفيد جيسن من هولندا ، وعرض " كانداتا " إخراج إيرنا اجاوا من اليابان ، وعرض ممر من ألمانيا والبرازيل ، وعرض " طريق " من روسيا .

وينظم المهرجان أربع ورش خلال فترة انعقاده هم كورس فن أداء الممثل مع الفنانة معتزه عبد الصبور ، ورشة الكتابة الإبداعية من منظور نشوى مع مجموعة أنا الحكاية ، والتجسيدات الأنثوية فى المسرح والرقص للمخرجة نورا أمين، ورشة فن المونودراما مع الفنانة الهولندية آن ماري ، ومحاضره عن مسرح المقهورين مع باربرا سانتوس ، وللمحورالفكرى للمهرجان هو صوره المرأة فى المسرح المعاصر ونظمتها دكتوره أسماء يحيي الطاهر .