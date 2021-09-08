شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى عن فيلم 30 مارس: تستفزنى شخصيات الصراع النفسى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة المنتجة لفيلم "30 مارس"، العمل في جميع دورالعرض المصرية والدول العربية، وهوالعمل الذي جمع العديد من النجوم لأول مرة في فيلم يتناول الهلاوس ومزجها بالواقع.

وقال الفنان أحمد الفيشاوي بطل الفيلم في بيان، قائلا، "30 مارس بالنسبة لي تجربة مختلفة، فتقديم الشخصيات ذات الصراع النفسي دائمًا ما تمثّل لي تحديُا قويًا أحب أن أخوضه، وأيضًا التعاون مع كل هؤلاء النجوم في تجربتي الأولى مع شركة دانا هو أمر لا يتكرر مرتين، أتمنى أن يُعجب الجمهور بالفيلم ويستمتعوا بكل لحظة مجهود بذلناها من أجلهم".

ويتتبع فيلم 30 مارس رحلة "علي" الهارب من جريمة قتل لا يعرف حتى هل ارتكبها أم لا، فيبدأ في جمع خطوط الحقيقة بمساعدة صديقه المحامي وجارته، ومع مرور الوقت يجد نفسه يتورّط في قضايا أخطر بكثير مما تصوّر، تجعله على حافة الجنون أو القتل.

يجمع فيلم 30 مارس العديد من النجوم ومن بينهم أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسى، وأيضًا نيللي كريم في تعاونها السادس مع الشركة، الفيلم من تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.