شكرا لقرائتكم خبر عن برسالة وصورة رومانسية نيكول سابا تحتفل بعيد ميلاد زوجها: "نصفي الأفضل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان اللبناني يوسف الخال، الذى يوافق اليوم واتم عامه الـ 44، حيث نشرت صورة رومانسية تجمعهما عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، ووجهت له رسالة رومانسية قائلة "إلى نصفي الأفضل، صديقي وأعز شريك لي، كل سنة وانت طيب".



نيكول سابا وزوجها

وسرعان ما استقبلت سابا، الكثير من التهنئة لزوجها فى عيد ميلاده على الصورة التى نشرتها وظهرا فيها وسط البحر فى إحدى رحلاتهم الصيفية.

وأثارت سابا​، الجدل حول حملها، بعد نشرها فيديو قصير عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، منذ ايام، من كواليس حفلها الأخير بختام سهرات صيف 2021 بمدينة العلمين الجديدة، حيث أشارت خلال الفيديو إلى بطنها ما دفع بعض متابعيها لتهنئتها بدعوى إعلان حملها بطريقة غير مباشرة.