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شكرا لقرائتكم خبر عن برسالة وصورة رومانسية نيكول سابا تحتفل بعيد ميلاد زوجها: "نصفي الأفضل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان اللبناني يوسف الخال، الذى يوافق اليوم واتم عامه الـ 44، حيث نشرت صورة رومانسية تجمعهما عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، ووجهت له رسالة رومانسية قائلة "إلى نصفي الأفضل، صديقي وأعز شريك لي، كل سنة وانت طيب".
نيكول سابا وزوجها
وسرعان ما استقبلت سابا، الكثير من التهنئة لزوجها فى عيد ميلاده على الصورة التى نشرتها وظهرا فيها وسط البحر فى إحدى رحلاتهم الصيفية.
وأثارت سابا، الجدل حول حملها، بعد نشرها فيديو قصير عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، منذ ايام، من كواليس حفلها الأخير بختام سهرات صيف 2021 بمدينة العلمين الجديدة، حيث أشارت خلال الفيديو إلى بطنها ما دفع بعض متابعيها لتهنئتها بدعوى إعلان حملها بطريقة غير مباشرة.
وقالت إحدي التعليقات وتدعي عبير:"حبيبي ألف مبروك فرحانة جدًا من أجلك"، لترد عليها نيكول مازحة لتنفي حملها قائلة: "ولك لا ما يروح راسك لبعيد ما في شي"، لتعاود المتابعة الرد: "وأنا مبسوطة وبدأت أرقص يلا إن شاء الله خير"، لكن فى المقابل، لم تؤكد نيكول سابا، صراحة حقيقة حملها من عدمه، وتركت الأمر غامضًا ولتكهنات الجمهور.
وتألقت نيكول سابا بحفلها فى مدينة العلمين الجديدة ، بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية وبعض الأجانب، وحضرت نيكول سابا مرتدية سواريه مثير قصير مفتوح ولوك جرىء، وصعدت على المسرح أثناء غنائها لأغنية "هفضل أحلم" ، تفاعل الجمهور معها فى ترديد الأغنية وباقى أغنياتها التى قدمتها خلال الحفل الذى استمر ما يقرب من ساعة ونصف.