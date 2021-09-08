شكرا لقرائتكم خبر عن العسيلى: قرار منع الغناء بالفلاشة هيفرق فى المنافسة ويوفر شغل للموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المطرب محمود العسيلى، بقرار نقابة المهن الموسيقية منع تشغيل أى فنان أو فنانة على فلاشة في الحفلات وضرورة أن يكون مصاحبا للفنان فرقة موسيقية لا تقل عن ثمانية عازفين، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم في تعزيز المنافسة والذوق العام، فضلا عن مساعدته في توفير عمل لكثير من الموسيقيين.

وقال المطرب محمود العسيلى، في تعليق على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "قرار منع الغناء باستخدام الفلاشة قرار مهم جدا من نقابة المهن الموسيقية، و اتمنى انه يتنفذ و بحزم لان دا هيفرق جدا في المنافسة والذوق العام وهيرجع يشغل كثير من الموسيقيين تاني".



محمود العسيلى على تويتر

وكانت نقابة المهن الموسيقية وبناء على قرارات النقيب والفنان هانى شاكر، وأعضاء مجلس النقابة اتخذت عدة قرارات جديدة تخص المُطربين والمطربات وشكل الحفلات والمزيكا، حيث يمنع منعا تشغيل أى فنان أو فنانة على فلاشة وأن يكون مصاحبا لفرقة موسيقية لا تقل عن ثمانية عازفين.

ومن ضمن القرارات التي سيتم تطبيقها بخصوص الفلاشات، سيكون على جميع الديسكوهات، وNight Clubs والحفلات العامة في النوادى وقاعات الحفلات، وفى حالة مخالفة هذا الكلام، فسيتم إصدار قرار بمنع التعامل مع المُنشأة، وسحب الترخيص الخاص بالفنان المُخالف للقرار.وسيتم تطبيق هذا القرار اعتبارا من يوم الخميس 16 ستبمبر الجاري.