شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "30 مارس" لـ دينا الشربينى والفيشاوى فى دور العرض السينمائى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض السينمائي، اليوم الأربعاء فيلم "30 مارس"، بعدما قرر صناعه طرحه في هذا التوقيت عقب تأجيلة على مدار الأشهر الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث تم الانتهاء من تصويره في شهر سبتمبر من العام الماضى، لينضم الفيلم إلى قائمة الأفلام المعروضة حالياً في السينمات.

فيلم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

تدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه فى جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله رحلة لإثبات براءته وذلك فى اطار من الاثارة والتشويق.

ويعرض فى السينمات فيلم "موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز واياد نصار وأسماء أبو اليزيد، و"العارف" بطولة أحمد عز وأحمد فهمى ومحمود حميدة وكارمن بصيبص، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى، و"مش أنا" بطولة تامر حسنى وحلا شيحة ماجد الكدوانى.