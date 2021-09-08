هندية :"أنا متجوزة حلمي بكر فنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت هندية مقدمة برنامج "هندية والنجوم" عبر شاشة "الحدث اليوم" على سؤال أحد المتصلين عن طبيعة علاقتها بالملحن حلمي بكر.

وقال المتصل :"هو ليه أستاذ حلمي ماجاش النهارده في الحلقة، كان في إشاعة طالعة أنكوا اتطلقتوا، وطالما ماجاش يبقى اتطلقتوا فعلا".

وردت هندية :"أنا متجوزة أستاذ حلمي فنيا، أنا متجوزاه فنيا يا ولاد اللذين، إيه الكلام الفاضي دا، أستاذ حلمي بيتكرم في تونس وجاي الأسبوع اللي جاي".

يذكر أن هندية اعتزلت الرقص منذ سنوات وشاركت في عدة حفلات غنائية وبعدها اتجهت لتقديم البرامج.