سمية الخشاب لكريستيانو رونالدو: "أنا في البرتغال لازم نتقابل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وعلقت "الخشاب" على الصورة :"أنا في البرتغال عندي شوية حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية هتم إزاي، كريستيانو".

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".