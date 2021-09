ياسمين غيث تروي رحلتها مع مرض السرطان :"علاجي لمدة 7 سنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روت الفنانة ياسمين غيث رحلتها مع مرض السرطان منذ أن أصيبت به في 2016.

ونشرت "ياسمين" صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"الحمدلله، 5 سنين سرطان، حياة علي كف عفريت زي ما بيقولو لمدة 5 سنين...اللي اتقال لي إن أول 5 سنين همه أكتر 5 سنين critical و لازم نتابع علشان الـ cancer ما يرجعش، لسه مش مصدقة، مش عارفة حصل إزاي...صعب و عدوا بصعوبة...قوي...ولسه لغاية دلوقتي بفتكر، بنهار، بحلم بكوابيس إنه رجع تاني و بصحي أصرخ و أعيط و أقول مش عايزه يحصل لي كدة تاني والنبي يا رب".

وأضافت :" بخاف، بعمل check up كل 6 شهور، and it never gets easier...كل مرة نفس الإحساس ونفس الخوف، عدم إحساس بالأمان اللي كنت حاسة بيه زمان و واخداه for granted، كل مرة الدكتور بتاعي يقول لي ماتخافيش، لو عدا أول خمس سنين من غير ما ييجي تاني يبقي بإذن الله مش هييجي تاني، وجه اليوم ده، بعد خمس سنين، من يوم 6/9/2016...اليوم اللي عرفت فيه إني عندي سرطان واليوم اللي عملت فيه العملية".

وتابعت :" عديت بحزن، ألم، وقت صعب، جنان وتشتت، عدم سيطرة على مشاعري وتصرفاتي، فقدان أمل، كره، حب، فرحة، تغيير، خناق، زعل، ناس بعدت...قوي، و ناس تانية قربت، و ناس قربت و بعدين بعدوا، عصبية، غضب، عدم تقبل لنفسي، أرق و عدم راحة، إحساس إني حد ماعرفوش إتغيرت، بقيت أوجع وعندي قلم أكتر بس أقوى وواثقة من نفسي أكتر، بقيت بساعد غيري و بدي اللي حواليا أمل".

وأكملت :" حبيت كل حاجة أكتر من الأول ومسكت في الحياة أكتر وابني روح قلبي كان أملي إني أكمل و أعيش علشان مكنتش قادرة أقبل فكرة إني ماشوفوش بيكبر، ألف حمد وشكر ليك يا رب عدد كل حاجة خلقتها، مهما شكرتك وحمدتك وعملتلك، عمره ما هيبقى كفاية! شكراً إني لسه عايشة وبعافر...شكراً على أكبر نعمة في حياتنا، اللهم ديم علينا جميعا يا رب نعمة الصحة".

واختتمت:" أصعب 5 سنين عدوا، فاضل 2 علشان أخلص بقيت علاجي....أيوة علاجي لمدة7 سنين".