"شد حيلك".. محمد هنيدي يوجه رسالة لبيج رامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان محمد هنيدي رسالة للبطل العالمي ممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيج رامي" بشأن مشاركته في بطولة مستر أولمبيا 2021، المقرر أن تقام في مدينة "أورلاندو" بولاية فلوريدا شهر أكتوبر المقبل.

ونشر "هنيدي" صورة لبيج رامي، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتب محمد هنيدي على الصورة :"شهر على مستر أولمبيا، شد حيلك يا بطل يا مشرفنا أنت وكل المصريين اللي مشاركين السنة دي".

وأضاف هنيدي :"بنشجعكم من دلوقتي".

ومن ناحية أخرى يعُرض للفنان محمد هنيدي حاليًا فيلم "الإنس والنمس "، بطولة كل من صابرين، منة شلبي، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، وشريف دسوقي، وقصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.