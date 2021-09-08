"الجونة السينمائي" يعلن فوز "تحت الكرموس" ضمن مشاركته في ورشة فاينال كت بمهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل مهرجان الجونة السينمائي مهمته في بناء الشراكات لتعزيز صناع الأفلام العرب. من ضمن هذه التعاونات، تعاون المهرجان للمرة الخامسة مع ورشة فاينال كت في فينيسيا السينمائي، التي يقدم فيها المهرجان جائزة نقدية قدرها 5 آلاف دولار أمريكي، ودعوة للمشاركة في ذراعه الخاصة بالصناعة، منصة الجونة السينمائية.

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي عن المشروع الفائز بجائزة هذا العام وهو "تحت الكرموس" (تونس، سويسرا، فرنسا) لأريج سحيري. يحكي الفيلم قصة امرأة تدعى ملك، والتي تعمل هي وصديقاتها في بساتين الفواكه خلال الصيف لعدة أسباب منها أن يدفعن تكاليف الدراسة ويحضرن لزواجهن ويساعدن عائلاتهن. حاز الفيلم على سبع جوائز أخرى من شركاء ورشة فاينال كت في فينيسا.

فاز "جنائن معلقة" (العراق) لأحمد ياسين الدراجي بجائزة لجنة التحكيم الرسمية لورشة فاينال كت في فينيسيا لأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، إضافة إلى أربع جوائز أخرى. يحكي الفيلم قصة المراهق أسعد، 12 عامًا، الذي يتبنى دمية جنسية أمريكية، عثر عليها في مكب نفايات ببغداد. بينما يعبر أسعد منطقة محرمة، يجد نفسه في وسط المعركة بين المدافعين عن حقوق الإنسان، والقوى الاستغلالية للتسليع الرأسمالي وقوى الأصولية الدينية في حي العمال الذي يقطنه في بغداد.

جدير بالذكر أن "جنائن معلقة" قد شارك سابقًا في الدورة الثانية لمنصة الجونة السينمائية كمشروع في مرحلة التطوير، وكانت تلك هي أول مشاركة على الإطلاق للمشروع في منصة دعم سينمائي. كما اختير للمشاركة في الدورة الخامسة المقبلة للمنصة كفيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

تجدر الإشارة أيضًا إلى فوز "كذب أبيض" (المغرب، ألمانيا) لأسماء المدير بالعديد من الجوائز والمنح المقدمة في الورشة.

أقيمت الدورة التاسعة لورشة فاينال كت في فينيسيا في الفترة من 5-7 سبتمبر 2021، ضمن فعاليات جسر فينيسيا للإنتاج في الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا السينمائي.