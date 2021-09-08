فيديو| دينا بـ"النقاب" في كواليس مسلسل "السيدة زينب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة الاستعراضية دينا جمهورها بمقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت دينا في الفيديو مرتدية "النقاب"، وعلقت :"مسلسل السيدة زينب، كواليس".

مسلسل "السيدة زينب" بطولة سوسن بدر ومحمود عبدالمغني، وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا، حكاية "مالناش إلا بعض" من مسلسل "ورا كل باب" الذي عرض قبل شهر رمضان المنقضي، والعمل من إخراج سميح النقاش.