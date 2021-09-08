منذ 18 عاما.. مصطفى شعبان يكشف عن صورة نادرة تجمعه بنور الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان مصطفى شعبان عن صورة تجمعه بالفنان الراحل نور الشريف في جامعة "AUC"، عام 2003.

ونشر "شعبان" الصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"من الـ Auc، مع الأستاذ نور الشريف حد من الل الصورة دي هنا؟

يذكر أن الفنان مصطفى شعبان، شارك الراحل نور الشريف في مسلسل "عائلة الحاج متولي" 2001، بطولة ماجدة زكي، فادية عبد الغني، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، مونيا، من تأليف مصطفى محرم، إخراج محمد النقلي.

ومن ناحية أخرى آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "ملوك الجدعنة"، بطولة عمرو سعد، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، ومن إخراج أحمد خالد موسى، العمل عُرض رمضان الماضي.