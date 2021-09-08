قبل خطوبة "نور عمرو دياب".. قصص حب وزواج الفنانات من أجانب ‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثارت نور ابنة الفنان عمرو دياب حالة من الجدل، بعد كشفها عبر صفحتها في موقع "إنستجرام" عن صور لها وهي ترتدي خاتم الخطوبة الذي تلقته من حبيبها " كيران وودورد"، البريطاني الجنسية الغاني الأصل، لتدخل ضمن قائمة الزيجات الأجنبية في الوسط الفني، مع نخبة من الفنانات في مقدمتهن تحية كاريوكا وحلا شيحة.

نور "الابنة الكبرى للنجم الغنائي الأشهر عربيا عمرو دياب وزوجته الأولى الفنانة شيرين رضا"، نشرت عبر صفحتها في موقع إنستجرام ، صور لها مرتدية دبلة الخطوبة، وكتبت :"حب حياتي فاجأني بهذا العرض"، إلى جانب صورة أخرى لخطيبها وهو يركع أمامها في لقطة رومانسية وهو يقدم لها الخاتم.

خطيب "نور" الذي سبق وظهر معها في مقاطع فيديو نشرتها عبر صفحتها، يدعى كيران وودورد، وهو بريطاني الجنسية وغاني الأصل، ويعمل مدرب لياقة بدنية.

"حلا وزواج كندي"

عام 2006 تزوجت الفنانة حلا شيحة من شاب يحمل الجنسيتين الكندية والإيطالية يدعى يوسف هاريسون، واستمر زواجهما لمدة 12 عامًا وأنجبا 3 فتيات وولد، وقررت خلال تلك الفترة اعتزال الفن.

وأعلنت حلا انفصالها عن هاريسون قبل 5 أشهر من إعلان الطلاق رسميا في 2019، وبعدها عادت للفن مرة أخرى.

"منى هلا والزواج التشيكي"

عام 2018 كشفت الفنانة سلوى محمد علي عن زواج الفنانة منى هلا من شاب تشيكي الجنسية يدعى "توماس"، بعد حضوره إلى مصر وإعلان إسلامه.

منى هلا مولودة لأم مصرية وأب نمساوي الجنسية.

"سناء موزيان"

عام 2016 احتفلت الفنانة المغربية سناء موزيان من ممثل بريطاني يدعى "آلان ديرسلي"، وتم الزواج بعد إشهار إسلامه بالطريقتين المغربية والإنجليزية.

"الزواج على الطريقة الأمريكية"

وجمع الزواج من حاملي الجنسية الأمريكية بين الفنانات تحية كاريوكا وسامية جمال، إذ تزوجت الأولى من ضابط الأمريكي يدعي“ليفي”، وقام بتغيير ديانته اليهودية وبعد إشهار إسلامه، تم الزواج الذي لم يدم طويلا.

وتزوجت سامية جمال من الأمريكي “شيرد كينج” الذي أشهر إسلامه وأصبح عبد الله كينج، وسافرت معه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن تقرر الانفصال والعودة ثانية إلى مصر.