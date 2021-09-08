بالفيديو: طفل اختفى في أدغال أستراليا وهكذا وجدوها بعد 3 أيام!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2021 3:25 مساءً

استطاع طفل أن يبقى على قيد الحياة بعدما اختفى وسط الأدغال في أستراليا لمدة 3 أيام، معتمد على بعض المهارات التي ساعدته على النجاة.

وتقول إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”، إن الطفل يبلغ من العمر 3 سنوات، مشيرة إلى أنه اختفى وسط الأدغال في أستراليا، وتمكن من العثور على مصدر للمياه ساعده على النجاة.

ونشرت “دويتشه فيله” مقطع فيديو يرصد قصة الطفل، الذي قضى 3 ليال بين الأدغال في مناطق تصل فيها درجات الحرارة إلى 3 درجات مئوية.

ولفتت الإذاعة الألمانية إلى أن والدي الطفل وصفا نجاته بـ “المعجزة”، مشيرة إلى أنه تم التقاط مقطع فيديو له بواسطة مروحية يظهر كيف كان يحيا وسط الأدغال قبل إنقاذه.