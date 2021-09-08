بعد وقفه عن الغناء.. حسن شاكوش يتقدّم بتظلّم على قرار نقابة الموسيقيين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرر مؤدي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش أن يتقدّم بتظلّم على قرار نقابة المهن الموسيقية في مصر، الصادر ضده بسحب تصريح الغناء منه ومنعه من الغناء على خلفية أزمته مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، والعازفين.

ومن المقرر تحديد موعد لانعقاد مجلس النقابة للبت في الأمور المتعلقة ومنها التظلّم، على أن يتم تشكيل لجنة للنظر في تظلمه وبعدها تصدر اللجنة قرارها.

وكان مطرب المهرجانات قد حرص على أن يطل على جمهوره في بث مباشر عبر “فايسبوك”، وقدّم اعتذاراً لعازفي الإيقاع والطبالين بعد حادثة سبّهم في إحدى حفلاته.

وقال خلال البث المباشر، إنه لم يقصد الإساءة إليهم، وما كان يقصده بشكل عام المهن الخاص بالتربية، ولكن كلامه فُهم بشكل خاطئ، وأنه يكنّ للعازفين والطبالين كل الاحترام.

وأضاف: “كل عازفي الإيقاع والطبالين أشقائي ولا يمكن أن أسيء إليهم في أي مكان، بخاصة أنّهم أحد العناصر المهمة في العمل الفني”.