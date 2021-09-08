تفعيل الوضع الداكن.. ميزة من سناب شات لـiOS فقط!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصبح الوضع الداكن من أبرز الميزات التي تقدمها الكثير من التطبيقات والخدمات وأنظمة التشغيل المختلفة، وذلك لفائدته الكبيرة مثل تقليل إجهاد العين وتوفير عمر البطارية.

وأصبح تطبيق سناب شات أحدث التطبيقات التي تقدم هذه الميزة رسمياً في إصدار iOS. غير أنه لم يقدم حتى الآن أسباب عدم إطلاق الميزة لمستخدمي هواتف أندرويد.

خطوات التفعيل

لذا إذا كنت تعمل بهاتف آيفون فإليك كيفية تفعيله:

– افتح تطبيق سناب شات في آيفون

– اضغط على صورة حسابك في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة

– اضغط على أيقونة الترس في أعلى الجهة اليمنى ومن ثم حدد خيار المظهر

– يظهر لك 3 خيارات للاختيار من بينها، وهي: داكن بشكل دائم. أو تفعيل الوضع عندما يكون الهاتف في الوضع الداكن أو السطوع الدائم

– حدد خيار داكن بشكل دائم

لا طريقة رسمية

وبالنسبة لمستخدمي هواتف أندرويد فلا توجد طريقة رسمية يمكنك من خلالها الحصول على الوضع الداكن في التطبيق. لكن أحد الحلول هو تفعيل الوضع الداكن على مستوى النظام لإجبار التطبيقات الخارجية على التحول إلى الوضع.

يذكر أن الشركة كانت قامت في الفترة الأخيرة بترقية الخريطة داخل التطبيق، من خلال تضمين ميزة جديدة تظهر الأماكن الشهيرة التي تعتقد أن ترغب بزيارتها. كما يمكنك اكتشاف أكثر من 30 مليون نشاط تجاري.

أول ميزة من نوعها

وتتطلع المنصة إلى تحسين اكتشاف الأنشطة التجارية ضمنها من خلال عنصر جديد في خريطة سناب يسمى “أماكني المفضلة”، الذي يسلط الضوء على الأنشطة التجارية الشهيرة والأماكن التي زرتها سابقاً عبر شاشة عرض الخريطة.

إلى ذلك أوضح متحدث باسم الشركة أن “هذه الخوارزمية الجديدة تعمل في علامة التبويب الشهيرة الخاصة بنا على تمييز خريطة سناب كمنصة اكتشاف مخصصة للغاية، وهي أول ميزة من نوعها لتطبيق سناب شات بشكل عام”.

وعلاوة على ذلك ذكرت الشركة أن لديها 293 مليون مستخدم يومياً أكبر بنحو 42% من مستخدمي تويتر.