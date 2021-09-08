زينة تخفي وجه ابنها وتنشر صورة جريئة من عطلتها الصيفية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة المصرية زينة متابعيها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، بنشر صورة جديدة ظهرت فيها مرتديةً قميصاً أبيض قصيراً للغاية، وذلك خلال عطلتها الصيفية.

وتنوعت آراء متابعيها بين من أبدوا إعجابهم بالإطلالة ومن انتقدوا جرأتها.

وكانت زينة قد نشرت أيضاً صورة بدت فيها مع أحد طفليها التوأم على شاطئ البحر، لكنها حرصت كالعادة على إخفاء وجهه حيث أظهرتهما الصورة معاً من الخلف فقط.

يُذكر أن زينة شاركت أخيراً فى بطولة مسلسل “كله بالحب” مع أحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.