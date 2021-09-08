“ع الحلوة والمرة”.. صراعات تدور في فلك الكوميديا والرومانسية وقصص الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في عز تحضيرات فرح لحفل زواج حبيبها السابق ريان من لانا، تستمر المفاجآت ضمن أحداث الدراما الاجتماعية “ع الحلوة والمرّة” على MBC4 وقبل 24 ساعة على “شاهد VIP”. وفي موازاة الشخصيات الأربعة فرح (دانا مارديني) وريان (نيقولا معوض) ولانا (باميلا الكك) ووسام (جو طراد)، تعطي شخصيات أخرى المزيد من الأجواء التشويقية والطريفة ومنها آية (نور علي)ـ، تيم (هادي بو عياش)، شريهان (سلمى المصري)، صلاح (محمد خير الجرّاح)، وأسمى (كارمن لبّس).

سلمى المصري.. شريهان عاشقة المظاهر والرافضة لزواج ريان من فرح!

توضح سلمى المصري “أننا نقدم دراما ممزوجة بكوميديا خفيفة وأجواء رومانسية مع قصص حب جميلة، رغم كل الصراعات والصعوبات التي تمر بها الشخصيات”. وتشرح بالقول أـن “شريهان لديها ولدان، وهي من العائلات الثرية وتعشق المظاهر، وتريد تزويج ابنها البكر ريان إلى شابة تنتمي إلى أسرة من المستوى الاجتماعي نفسه، وليس إلى شابة من طبقة اجتماعية أدنى، والتي لا شك أنها تطمع بثروته وماله برأيها، وهذا هو منظورها للسعادة. من هنا، سيرى المشاهد كيف تتعامل بحب مع لانا، وكيف تعبر عن رفضها لفرح. وأعتقد أن الناس قد تنزعج من شريهان لأن مواقفها قاسية تجاه أولادها”.

وتُردف سلمى بالقول “أنها من المرات القليلة التي أؤدي فيها شخصية مشابهة، فالناس اعتادوا أن يرونني في دور المرأة الارستقراطية، وليس كشريهان التي تحب المبالغة في كل شيء، ولا تعرف كيف تلبس ولا تحسن تنسيق الألوان، على عكس أسمى التي تحب البساطة في كل شيء”. وتضيف أن “العمل لطيف وخفيف، وفيه مراحل كثيرة، وأتمنى أن يكون عند حسن ظن الجمهور، وهو مؤلف من 60 حلقة، وبالتالي سيكون مليئاً بالمواجهات والمواقف”.

محمد خير الجرّاح.. صلاح يوضع في ظرف استثنائي ويحاول حماية ابنته فرح دوماً

من جهته، يشرح محمد خير الجراح عن شخصية صلاح بالقول “أنه إنسان يوضع في ظرف استثنائي في علاقته مع ابنته التي تعيش يتماً مبكراً، ونتيجة علاقته القوية مع زوجته الراحلة وتعلقه بابنته، يصبّ كل اهتمامه على رعايتها، محاولاً دوماً تأمين حياة هانئة لها، رغم إمكانياته المحدودة وانتقاله للعيش خارج بلده” مشيراً إلى “أنه سيتمكن مع ذلك من التغلب على حالة الضعف هذه، ويقوم بكل شيء لحماية ابنته فرح”.

وعن موقف صلاح من هروب العريس في ليلة الزفاف، يقول: “سنرى كيف سيُساعد الرجل هذه الصبية لتستنهص من داخلها قوتها كإنسان، وتتمكن من أن تكمل حياتها بعد هذه الصدمة الكارثية، وهو يصبح بعد هذا الحدث كالنمر الذي اعتدي على أشباله، ويحاول أن يرفع من معنوياتها”. ويضيف: “سنرى صعوبات أقوى وأقسى تباعاً بعد حدث ليلة الزواج التي لم تكتمل على مدى عدد كبير من الحلقات”. وعما إذا كانت ستحصل مواجهات بين صلاح والمرأة التي تسببت بكسر قلب ابنته، يجيب: “هما لا يعرفان بعضهما بعضاً، لكنهما سيلتقيان ضمن ظروف معينة، وسيكون هنالك مواجهات غير متوقعة”.

كارمن لبس.. أسمى تعيش لأولادها وعملها، ومشهدها الأول مع فرح هو المحرك للأحداث

من جهتها، تشرح كارمن لبس عمّا شجعها لتكون واحدة من الأبطال، تقول “أشتاق للمشاركة في عمل يعرض على MBC، كما أن المسلسل خفيف الظل فيه الضحكة وقصص الحب والصراعات. ولأن المآسي تعم العالم، فالجمهور يحتاج إلى عمل بعيد عمّا يذكّره بواقعه الحياتي”. وتردف قائلة: أن “أسمى شخصية تختلف تماماً عن أدواري الأخيرة، وتنتبه لأدق التفاصيل ضمن جو رومانسي مضحك، والكوميديا تتولد من المواقف بين الشخصيات”، شارحة “أنها سيدة اعمال كرست حياتها لعائلتها وزوجها، إلى أن تركها هذا الأخير، فقررت أن تعيش لعائلتها وعملها فقط. حتى تفاجأ بدخول شخصية جديدة تغير حياتها”. وتضيف لبّس قائلة أن “حتى في كسرة القلب التي تواجهها فرح، هناك مواقف مضحكة، وعلينا انتظار ردود الأفعال، وكيف تتعامل الشخصيات بعضها مع بعض”.

وتثني على “تقمص باميلا الكك لشخصية لانا، معتبرة أنها تشع طاقة إيجابية، وكذلك مع جو الذي اجتمعنا في عمل سابق، لكن هنا مساحة العلاقة أكبر وأعمق”. وتشيد بنيكولا معوض، وهو شاب مجتهد وناجح، ويعطي من قلبه. أما دانا فتابعت عملها في أحد أعمالها السابقة، وهي مذهلة فعلاً”، مشيرة إلى أن “العمل يبدأ بمشهد تهنئ أسمى فيه فرح، وتطلب منها تنسيق حفل زفاف ابنتها، وهذا هو مفتاح الأحداث”.

نور علي.. آية هي الصديقة الصدوقة لفرح، وتتميز بالعفوية والبساطة

من جانبها، تكشف نور علي أن آية، وهي الشخصية التي تقدمها، تتميز بالعفوية والبساطة. وفي وقت تعرب عن سعادتها بأن تكمل المشوار مع أبطال “عروس بيروت” في موسم ثالث قريباً إثر النجاح الكبير للعمل، تؤكد أن “التجربة الأولى أعطتني فرصة لأكون واحدة من أبطال “ع الحلوة والمرّة”، ويسعدني أن أعيد التجربة مع أشخاص محترفين في عمل أعطاني مساحة أكبر بشخصية مختلفة”. وتشير إلى أن “آية شابة عفوية تحب المكان التي تعيش فيه وتهتم بعملها، وعلاقتها متينة جداً بصديقتها فرح، فهي مثال الصديق الحقيقي والوفي، حتى أنه يمكن اعتبارها الأقرب إلى قلبها”. وتردف بالقول “أننا سنرى آية في أكثر من قصة حب، إذ تحلم بأن تعيش علاقة وردية، لكنها غالباً ما لا توافق”. وعن موقفها من ريان، تقول: “إنها صعبة وحادة معه لأنها منحازة إلى فرح”.

وتستغل نور فرصة اللقاء، لتعبر عن سعادتها ـ”بلقاء الممثلة الكبيرة سلمى المصري، فهي إنسانة طيبة ورائعة وحنونة، وكذلك الممثل محمد خير الجراح الذي التقيته في كواليس عمل سابق، من دون أن تجمعنا مشاهد مشتركة، وهو شريك رائع وأقول له شكراً، لأنه أكسبني ثقة بالنفس في أداء المشاهد الكوميدية، خصوصاً أن الكوميديا بالنسبة لي، أصعب من غيرها”.

هادي بو عياش.. تيم عفوي وهو شقيق ريان، والعمل فيه كل مقومات النجاح

ويشير هادي بو عياش أن “كلمة تجربة مهمة، فكل تجربة أتعلم منها وأختبر أموراً جديدة”، معرباً عن تفاؤله بهذا العمل، حيث أن كل شيء جميل”. يقول: “أنهيت اختصاصي الجامعي في الإخراج التلفزيوني والسينمائي، إضافة إلى المسرح، وعملت على تنفيذ أفلام وثائقية وكنت مخرجاً لأفلام قصيرة، ولم يكن التمثيل بالتالي هو الحرفة التي أنميها وأطورها حتى العام 2015، حينما بدأت أول أدواري التمثيلية، وأعتقد أن دور تيم في هذا العمل يناسبني، وأتلهف لمعرفة رد فعل الجمهور إزاءه”، معتبراً أن “هذا العمل فيه كل مقومات النجاح، لجهة الممثلين وطريقة التصوير والقصة المحببة التي نقدمها بطريقة تناسب الجمهور العربي”.

ويصف هادي تيم بـ”حبيب القلب، فهو من الناس التي تُحب كونه عفوي وطيب ولا يؤذي أحداً، يقف إلى جانب أخيه ريان وهو الابن الذي يحصل على الكثير من اهتمام والدته شريهان”.

وعن تفرعات الخط الدرامي الخاص بتيم، يقول “أنه يقع في حب آية، ويسعى إلى التقرب منها طيلة الوقت، وثمة مشاكل تحصل له عندما ترفضه هذه الأخيرة بسبب العلاقة التي انفرط عقدها بين شقيقه ريان وصديقتها فرح، وبعد فترة ستقف والدته في وجه علاقته بآية”. ويثني على الصداقة التي بناها مع نور علي، “فهي من أجمل الناس”.يُعرض مسلسل “ع الحلوة والمرّة”، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية على MBC4، و24 ساعة قبل عرضه على الشاشة عبر “شاهد VIP”، وهو من بطولة دانا مارديني، نيكولا معوض، باميلا الكك، جو طراد، نور علي، هادي بو عياش، زينة زيادة، بمشاركة سلمى المصري، محمد خير الجراح، كارمن لبس، ألكو داوود، أحمد الأحمد وآخرين.