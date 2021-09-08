شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير فيلم "الملحد" لـ حسين فهمى ومحمود حميدة وشيرين رضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صباح اليوم المخرج ماندو العدل، تصوير أولى مشاهد فيلم "الملحد"، الذى يقوم ببطولته مجموعة من الفنانين منهم محمود حميدة، حسين فهمى، شيرين رضا، أحمد حاتم، نجلاء بدر، صابرين ، تارا عماد ، مصطفي درويش، أحمد السلكاوى.

ويكرر ماندو العدل والكاتب إبراهيم عيسى التعاون سوياً بفيلم "الملحد"، بعد أن قدما سوياً فيلم "صاحب المقام"، والذى عرض العام الماضى، وشارك في بطولته كل من محمود عبد المغنى، يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، ريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، وانجى المقدم .



ماندو العدل

يذكر أن أخر أعمال ماندو العدل، مسلسل "بين السما والأرض"، وعرض في 15 حلقة في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولة المسلسل، هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، ، إنتاج شركة سينرجى.