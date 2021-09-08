شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث يشرح تفاصيل تدريباته استعدادًا للجزء الثاني من Extraction والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي كريس هيمسوورث، شرح تفاصيل تدريباته التى يخوضها حالياً استعدادا لخوض الجزء الثاني من فيلمه Extraction الذى حقق نجاحاً كبيراً فى جزئه الأول الذى عرض العام الماضي عبر الشبكة الامريكية.

ونشر هيمسوورث عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، مقطع فيديو لتدريباته القاسية التى يخوضها حالياً من أجل رفع لياقته البدنية بشكل كبير، وكتب بالتفصيل مراحل تدريباته التى تركز على القوة والسرعة.

وقال هيمسوورث "ثلاثة دقائق كاملة فى الملاكمة، و50 حركة قرفصاء، و40 حركة تنقل، و20 حركة قفز، و25 حركة ضغط، وراحة لمدة دقيقتين".

فيلم Extractionيدور حول تايلر ريك (كريس هيمسورث)، هو أحد الجنود المرتزقة الذي ينفذ مهامه بالسوق السوداء، والآن لديه مهمة جديدة، حيث يجب عليه إنقاذ ابن أحد أكبر المجرمين على أثر جرائم دولية، لكن وسط العالم الخفي لتجار السلاح والمخدرات، فإن هذه المهمة الصعبة تكاد تكون مستحيلة، حيث تصبح حياة ريك والصبي في خطر طوال الوقت.



تدريبات هيمسوورث



كريس هيمسوورث فى التدريبات



كريس هيمسوورث

الفيلم الجديد يدور فى إطار إثارة وحركة وتشويق، ومن إخراج سام هارجراف، فيلم Extraction من إنتاج شركتي AGBO Films وTGIM Films, Inc.، وقام بالإنتاج كل من جو روسو، أنتوني روسو، مايك لاروكا، كريس هيمسورث، إريك جيتر، وبيتر شيورين.