رنا سماحة تكشف عن جنس وإسم مولودها

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - أحيت الفنانة ” رنا سماحة ” حفلا غنائيا في الساعات الماضية بساقية الصاوي وسط حضور كبير من محبيها وجمهورها .

وقدمت رنا سماحة خلال الحفل مجموعة من أغانيها من بينها أغنية ” روح ماما ” التي أهدتها لجنينها مشيرة إلى أنها سوف تطرحها كاملة خلال الأيام القادمة .

وكشفت رنا سماحة في تصريحات صحفية لها عن جنس مولودها حيث أشارت إلى أنه ” صبي ” وتنوي في تسميته بإسم ” مالك ” وذلك لأنها تحب هذا الإسم .

فيما رفضت التعليق على أخبار إنفصالها عن زوجها الملحن ” سامر أبو طالب ” والتي ترددت في الفترة الأخيرة بعد أن قام كلا منهما بإلغاء متابعة الآخر وحذف الصور التي تجمعهما عبر حساباتهما على إنستجرام .