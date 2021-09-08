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كتب امير فتحي في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - حل المخرج ” خالد يوسف ” ضيفا في برنامج الحكاية مع الإعلامي ” عمرو أديب ” وذلك عقب عودته إلى البلاد بعد فترة غياب دامت حوالي عامين ونصف .
وذلك بعد قراره بمغادرة مصر عقب تداول مقاطع فيديو غير لائقة له مع الممثلتين ” منى فاروق ” و ” شيما الحاج ” واصفا ما حدث معه بأنها كانت حملة ممنهجة ضده ولم يتحمل حجم الافتراء الذي كان يتعرض له .
وخلال اللقاء كشف خالد يوسف عن موقف زوجته الفنانة التشكيلية السعودية ” شاليمار شربتلي ” من ما تعرض له فقال : ” اللي تستحمل اللي حصل فيّا ده ست عظيمة .. هي كان عندها يقين فيّا ومهمهاش كل اللي حصل ودافعت عني أكتر ما دافعت عن نفسي ” .
وأشار المخرج خالد يوسف إلى أنه تم استقباله بحفاوة كبيرة في كل البلاد التي زارها خلال السنوات الماضية وعلى رأسها بريطانيا والإمارات والسعودية .. وتابع : ” السعودية استقبلتني استقبال هائل .. بلد مراتي صحيح وعشان خاطرها ” .
كانت هذه تفاصيل خبر خالد يوسف عن زوجته : ” دافعت عني أكتر ما دافعت عن نفسي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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