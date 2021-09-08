المغرب يرشح "عَلّي صوتك" للمنافسة على جائزة الأوسكار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المركز السينمائي المغربي ترشيح فيلم "عَلّي صوتك" للمخرج نبيل عيوش للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

يأتي ذلك في الدورة 94 للجائزة الأشهر عالميا بمجال السينما.

الفيلم بطولة إسماعيل أدواب ونهيلة عارف وأنس بسبوسي وأمينة كنان وتدور أحداثه داخل أحد الأحياء الشعبية في مدينة الدار البيضاء، حيث يعمل مغني الراب السابق أنس داخل مركز ثقافي وبفضل تشجيعه ودعمه يجد شبان المركز طريقة جديدة للتعبير عن قضاياهم وواقعهم عبر ثقافة الهيب هوب.

وقال المركز إن لجنة متخصصة اختارت "عَلي صوتك" من بين 4 أفلام كانت مؤهلة للترشح وفق المعايير المحددة من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

وقوبل الفيلم باستحسان كبير لدى عرضه لأول مرة في يوليو/تموز الماضي ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي بفرنسا.

ويحق لجميع الدول ترشيح فيلم ليمثلها في مسابقة أفضل فيلم أجنبي حتى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل قبل أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن قائمة قصيرة من 15 فيلما.

ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم 27 مارس/ آذار المقبل في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.