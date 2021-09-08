شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مقتنيات وصور من منزل الجميلة ميمى جمال وحضرة الناظر حسن مصطفى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت الفنانة الجميلة المحبوبة ميمى جمال والفنان الكبير ذوالشعبية الواسعة حسن مصطفى رحلة حب وفن وزواج كانت نموذجا للعشرة الطيبة والوفاء والود، استمرت حتى وفاة الفنان الكبير حضرة الناظر حسن مصطفى، وبعده تعيش الفنانة الجميلة على ذكرياتها معه.

وفى حوار لأول مرة من داخل البيت الذى شهد قصة حب وزواج وحياة الثنائى الجميل " الجميلة وحضرة الناظر" أجرى الخليج 365 حوارا مع الفنانة الكيبرة ميمى جمال تحدثت خلاله عن حياتها ومسيرتها وعشرة العمر مع الفنان الكبير حسن مصطفى.

وجلست الفنانة الجميلة فى هذا البيت الذى شهد أجمل ذكرياتها مع حبيب عمرها وشريك حياتها تسترجع تفاصيل رحلة الفن والحب والحياة، فمنذ التقت بحبيب عمرها الفنان حسن مصطفى، وجمعهما الحب والزواج والمودة والذكريات الجميلة، حتى رحل عام 2015، وحينها تغيرت نظرتها لكل شىء، فقدت السند وشعرت بهزة عنيفة، فابتعدت عن الفن حتى قررت مؤخرا أن تعود من جديد بمسلسل " أخر دور" الذى وافقت على المشاركة.

تعيش ميمى جمال فى البيت الذى شهد أجمل ذكرياتها مع حبيب عمرها تنظر إلى كل ركن فى البيت فترى وجهه ولا تصدق أنه رحل، تعيش معه ومع ذكرياتها وتقضى أغلب أوقاتها مع بنتيها التوأم، وأحفادها الذين شغلها الفن عنهم، وتملأ البيت بصور شريك حياتها ، فى كل مراحل عمرهما ليؤنسها حتى فى غيابه.

ويعرض الخليج 365 فيديو من داخل البيت الذى جمع الجميلة وحضرة الناظر يتضمن صور ومقتنيات الفنانة ميمى جمال والفنان الكبير حسن مصطفى.