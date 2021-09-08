ليلى طاهر : لن أتراجع عن قرار الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر عن سبب قرارها بالاعتزال عن الفن

وقالت الفنانة الكبيرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، قائلة: "لن أتراجع عن قرار الاعتزال وأتفرغ لحياتي العائلية، وقرار الاعتزال اعتقد لا يكون فيه رجعة ومينفعش أرجع بعدها، ودلوقتي أنا متفرغة لحياتي العائلية وقربت من عائلتي وأصدقائي".

وأضافت :" الأعمال اللي بتعرض عليا لا تنسابني وقلت يكفي ما عملته من تاريخ ومافيش داعي إني أعمل أي حاجة لمجرد التواجد".

تابعت، موضحة أن سبب اعتزالها هو أنها تحترم نفسها وجمهورها، ولا تعمل لمجرد الحصول على المال، مؤكدة أنها مستمتعة بحياتها الآن.

,أكملت :"الفترة اللي أنا بعدت فيها ما ينفعش أرجع بعديها، حياتي حاليا أقضيها مع عائلتي وأصدقائي".

واختتمت: "اكتفيت بما قدمت في تاريخى وأحترم جمهورى ويكفى ما قدمته".

كان آخر أعمال ليلى طاهر مسلسل سيت كوم "الباب في الباب"، وعُرض الجزء الرابع منه في 2014، وشاركها بطولته كل من أحمد خليل وشريف سلامة وكارولين خليل، ومن إخراج أحمد الجندي.