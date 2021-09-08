الزوج يهزم زوجته..نيللي كريم تلعب "الاسكواش" مع زوجها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر هشام عاشور مقطع فيديو يجمعه بزوجته الفنانة نيللي كريم، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الثنائي في الفيديو وهما يلعبان "الاسكواش" داخل أحد النوادي، وعلق عاشور :"الزوج يهزم زوجته ..لكن هناك ولادة بطلة جديدة".

واحتفلت نيللي، يوم الأربعاء 11 أغسطس الماضي، بعقد قرانها وسط حضور عدد محدود من أصدقاء العروسين، ووكلت "نيللي" المنتج الكبير جمال العدل في عقد قرانها.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن، أبرزهم: "عمرو دياب، أحمد السقا، أمير كرارة، إلهام شاهين، هالة صدقي، جمال العدل، كارول سماحة، كريم فهمي، محمد فراج، مي سليم، ميس حمدان، ريهام عبدالغفور، وآخرون".

وكانت "نيللي" قد أجلت عقد القران لمدة ٣ أيام حدادًا على الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي وافتها المنية، 7 أغسطس الماضي بعد صراع طويل مع المرض.