بصورة تجمعهما.. هاجر أحمد تتغزل في زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة هاجر أحمد جمهورها بصورة تجمعها بزوجها أحمد الحداد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتغزلت هاجر في زوجها وعلقت على الصورة :"فلم يحل لعيني بعد عينيك منظر".

وأعلنت هاجر أحمد، يوم 8 يوليو الماضي، عقد قرانها على أحمد الحداد، ونشرت صورا من الاحتفال عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي، يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي.. حبيبي للأبد".

يذكر أن أخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "أحسن أب" بطولة علي ربيع، وعرض في دراما رمضان 2021.