أحمد العوضي يوجه رسالة غامضة: "الأسد إن غاب هيبته حاضرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد العوضي صورة "أسد"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق "العوضي" برسالة غامضة على الصورة :"الأسد إن غاب هيبته حاضرة".

وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب الجمهور، يوليو الماضي، بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية، وكتب عبر موقع "فيسبوك": "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

وغادرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مطار القاهرة الدولي، قبل أيام، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف؛ لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها يوليو الماضي.