الكشف عن سر لياقة كريستيانو رونالدو فى سن الـ36

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 6 ثواني

يتساءل الكثيرون عن الطرق التي يتبعها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للحفاظ على لياقته البدنية وهو يخوض المباريات في عمر السادسة والثلاثين.

وكشف الطاهي السابق للنجم رونالدو، أسرار النظام الغذائي الخاص باللاعب الذي انتقل مؤخرا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشرف الطاهي الشهير جورجيو بارون على النظام الغذائي لكريستيانو رونالدو طيلة الفترة التي قضاها في إيطاليا، أثناء لعبه في صفوف يوفنتوس.

وفي حديث لصحيفة “ذا ميرور” البريطانية، أوضح بارون أن السر في نظام رونالدو الغذائي لا يكمن في الأطعمة باهظة الثمن، وإنما في كونها صحية.

وأضاف: “كنت أحضر له الأطعمة العضوية والأسماك والدجاج ولحم العجل والبيض والأفوكادو وزيت جوز الهند والأرز البني”.

وبيّن بارون أن رونالدو كان يفضل اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، مع تقليل السكريات والدهون والكربوهيدرات إلى الحد الأدنى.

وأشار إلى أن رونالدو كان يحب المأكولات البحرية مثل القريدس والأخطبوط، هذا إلى جانب الحبوب الكاملة والسلطات.

وأوضح بارون أنه كان يستخدم زيت جوز الهند في وجبات رونالدو، لأنه يساعد على حرق السعرات الحرارية.

وأوضح الطاهي الإيطالي أن نظام رونالدو الغذائي كان مقترنا بتدريب شاق، كما أنه كان يحرص على تناول الطعام في وقت مبكر من المساء.