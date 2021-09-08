مفاجأة في معدة سجين لم يتوقعها أحد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 15 دقيقة

في واقعة غريبة كشفها طبيب في كوسوفو ، عن استخرج هاتف محمول من معدة سجين أجريت له عملية في عيادة بالعاصمة ببريشتينا.

وكان المريض الذي لم تكشف هويته يشتكي منذ أيام من آلام في المعدة وقد نقل الأسبوع الماضي إلى القسم المخصّص لطب الجهاز الهضمي في المركز الجامعي السريري في العاصمة.

واكتشف الأطباء هاتفا من علامة “نوكيا” التجارية في معدته، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وأخبر إسكندر تيلاكو الطبيب المسؤول عن الطاقم الطبي الذي أجرى العملية “كان السجين البالغ من العمر 33 عاما قد ابتلع هاتف نوكيا نجحنا في استخراجه، من دون شقّ المعدة استنادا إلى التنظير الداخلي الذي سمح بتجزئة الهاتف إلى ثلاثة أجزاء”.

وقال المريض للأطباء إن الهاتف موجود في معدته منذ أربعة أيام، علما أن عملية استخراجه استغرقت أكثر من ساعتين.

وبعد انتهاء العملية، اقتادت الشرطة المريض إلى السجن، وليس من المعلوم بعد كيف وصل الهاتف إلى معدة السجين، لكن الطاقم الطبي يرجّح أن يكون الغرض من ذلك التواصل مع الخارج.

ولم توضح الشرطة والفريق الطبي كيف ابتلع السجين الهاتف، لكن إدارة السجن تشتبه في أن السجين ربما استخدم الجهاز للتواصل مع أشخاص في الخارج.