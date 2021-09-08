نجمة مصرية تعلن اعتزالها رسميا!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد استبعادها طوال السنوات الماضية من المشاركة في الأعمال الفنية، أعلنت الفنانة المصرية، ليلى طاهر، “اعتزالها الفن نهائيا”.

وأشارت ليلى طاهر، خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج “حديث القاهرة”، إلى أن عودتها عن قرارها خطوة صعبة، لافتة إلى أنها قررت التفرغ لعائلتها، وقضاء ما تبقى من عمرها برفقة صديقات من خارج الوسط الفني.

وقالت إن العديد من الأعمال تعرض عليها ولكنها لا تناسبها ولا تريد أن تشارك في أعمال لمجرد التواجد فيكفيها ما قدمته من تاريخ، مؤكدة أن سبب اعتزالها أنها تحترم نفسها وجمهورها وأنها لا تعمل لمجرد الحصول على المال.

وكانت ليلى طاهر ردت لأول مرة على سؤال عن عودتها للتمثيل، كاشفة سبب ابتعادها وغيابها عن الفن لأكثر من عامين.

وقالت ليلى طاهر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON”: “وحشتوني جدا وبقالي يمكن سنتين أو أكثر معملتش حاجة، وفعلا واحشني الفن. بس اسمحيلي لما ألاقي حاجة تضيف لتاريخي، أو تحافظ على التاريخ ده حيسعدني جدا إني أشارك، إنما لو مكانش حاجة مناسبة يبقى بلاش”.

جدير بالذكر أنه انتشرت خلال الساعات الشهور الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أنباء تزعم بإصابة ليلى طاهر، بفيروس كورونا. وبمجرد انتشار الخبر، اعتلى اسم الفنانة القديمة مؤشرات البحث على “غوغل”.

ونفت الفنانة المصرية، خبر إصابتها بفيروس كورونا في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها بخير. وأوضحت أنها “حاليا بحالة صحية جيدة ولا تعاني من أي شيء، نافية معاناتها في الفترة الحالية من كورونا”. وكشفت أنه عقب إصابتها بـ”كوفيد-19″، نُقلت للمستشفى وتواجدت فيه لمدة 10 أيام فقط، ثم عادت إلى منزلها، لافتة إلى أنها كانت تُعاني من أعراض خفيفة، كحة ووجع في الظهر.