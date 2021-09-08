شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد في جلسة تصوير مبهجة .. وفهمي يعلق: "أنتٍ شبه مراتي جدا على فكرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تظهر المواقف الكوميدية بعلاقة الفنان أحمد فهمي بزوجته الفنانة هنا الزاهد، فطوال الوقت يظهر بها حسه الكوميدي بينه وبين زوجته علي السوشيال ميديا، وأخرها بعد نشر هنا جلسة تصوير جديدة مبهجة ارتدت فيها "سوت" من اللون الأخضر مع توب ابيض، وتركت شعرها الأشقر منسدل، وهو ما جعلها تبدو أنيقة للغاية ومبهجة، فلم يفوت فهمي الفرصة ويعلق علي الصور بتعليق كوميدي قائلا " إنت شبه مراتي جدا علي فكرة".



احمد فهمي يعلق علي صورة هنا الزاهد انت شبه مراتي



هنا الزاهد في جلسة تصوير جديدة



هنا الزاهد

وتعليقات فهمي الكوميدي علي صور هنا متربعة طوال الوقت، حيث نشرت هنا صورة لها في الساحل الشمالي وعلقت عليها قائلة " لحين نلتقي مرة أخري" في وداع منها لفصل الصيف ليعلق فهمي بـ" خلي الساحل ينفعك" .

وكانت قد تعرضت النجمة هنا الزاهد لواقعة تنمر جديدة بسبب صوتها، حيث قام أحد متابعيها بالكتابة معلقا لها: "صوت هنا الزاهد بيعصبنى"، الأمر الذى جعل الفنانة ترد على الإساءة التى وجهت إليها، كما تضامن معها عدد كبير من جمهورها.

وكتبت هناك الزاهد، عبر حسابها بموقع تويتر: "الشخص المتنمر هو بهلوان أو مريض نفسي، يتهكم على الآخرين بالإساءة اللفظية أو البدنية ليُظهر نفسه للآخرين لإحساسه بالنقص وعدم الاتزان".

وانهالت الردود على بوست النجمة هنا الزاهد، حيث كتب أحد متابعيها، يدعى مازن: "بالعكس، هنا الزاهد صوت وشخصية جميلة وكيوت"، وغرد هاشم: "أقسم بالله أجمل مافيكي صوتك أوعي تحاولي تعملي أي حاجة فيه، هنا الزاهد كل من يراك يعشقك بدون أى مقدمات، أتمنى لكي كل الخير عزيزتي ولا تنشغلي بأي سفيه يشغل بالك".

وترى أخرى: "صوتك مميز ويعجبني أول مرة شفت مسلسل لك صوتك جذبني وأصبحتي مميزة جدا بالصوت الجهور وكأنك مذيعة لأفضل القنوات الإخبارية، ارفعي من معنوياتك وثقي بنفسك دائما"، ووجه آخر تدوينة للشخص المتنمر: "الشخص المتنمر هو الشخص المليان بـ نقاط الضعف ومش عارف لا يحسن منها ولا يتعامل معها ف يروح يتنمر على خلق الله وبالنسبة ليه دي نقطة قوة مع الأسف".