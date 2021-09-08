شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم تنافس زوجها هشام عاشور في الاسكواش ويعلق:ولادة بطلة جديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن زواج الفنانة نيللى كريم من لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، سيجعلها تهتم بشئ أخرغير البالية باعتبارها بدأت الحياة الفنية كراقصة بالية، حيث ظهرت نيللى وهي تلعب الاسكواش مع هشام، في فيديو أظهر مهارتها لكنها في النهاية خسرت أمام زوجها لاعب الإسكواش المحترف .



نيللى كريم برفقة هشام عاشور في معلب الاسكواش

نيللى كريم تعلب اسكواش



نيللى كريم في معلب الاسكواش



نيللى كريم وهشام عاشور في حفل الزفاف وفي معلب الاسكواش



هشام عاشور ونيللى كريم



هشام عاشور يهزم نيللى كريم في الاسكواش

وكشف هشام عاشور عن فيديو من خلال القصص القصيرة علي الانسجرام الخاص به ظهرت فيه نيللي وهي تلعب الاسكواش برفقته وعلق عاشور علي الفيديو بـ "الزوج يهزم زوجته ..لكن هناك ولادة بطلة جديدة" .

وكانت قد أكدت النجمة نيللى كريم، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنها تظهر كضيفة شرف في مسلسل "وعد إبليس" بطولة النجم عمرو يوسف، حيث انتهت من تصوير حلقة ضمن أحداثه في أحد الديكورات، وقرر صناع العمل عرض المسلسل خلال شهر نوفمبر المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث انتهى عمرو من تصوير حوالى 3 حلقات، ويعد المسلسل أول أعمال عمرو يوسف في عالم المنصات، ويضم المسلسل 6 حلقات فقط.

مسلسل "وعد إبليس" كان يحمل اسم "العقد"، وتم تغييره للاسم الجديد، ويجسد عمرو يوسف ضمن أحداث العمل رجل يتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، ويشارك في بطولته كل من رزان مغربى ومريم الخشت ومحمد مرزيان ومها أبو عوف وآخرون ومن إخراج البريطاني كولين تيج.