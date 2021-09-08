كتب امير فتحي في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 11:50 صباحاً - أعلنت الممثلة الأمريكية ” ليلى كولينز ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن زواجها من الكاتب والمخرج ” تشارلي ماكدويل ” في مفاجأة للجمهور .
حيث نشرت ليلى كولينز صورا من جلسة التصوير التي خضعت لها برفقة زوجها لهذه المناسبة .. مشيرة إلى أن الزواج قد تم في الرابع من شهر سبتمبر الجاري .
وظهرت ليلى في الصور بإطلالة رقيقة مرتدية فستان أبيض وطرحة طويلة من تصميم الأمريكي ” رالف لورين ” .
وكتبت في تعليقها على إحدى الصور : ” لم أرغب أبدًا في أن أكون لأحد آخر غيرك .، والآن سأكون زوجتك .. في الرابع من سبتمبر 2021 أصبح ما بيننا رسميا .. لم أكن أسعد من قبل ” .
وقالت ليلى كولينز في تعليق آخر لها : ” ما بدأ كحكاية خيالية أصبح الآن واقعي إلى الأبد .. لن أتمكن أبدًا من وصف كيف كانت نهاية الأسبوع الماضي بشكل صحيح ولكن السحر هو مكان جيد جدًا للبدء ” .
يذكر أن الممثلة ليلى كولينز والمخرج تشارلي ماكدويل كانا قد أعلنا عن علاقتما في عام 2019 ثم أعلنا عن خطبتهما رسميا في 2020 .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. فنانة شهيرة تفاجئ المتابعين بإعلان خبر زواجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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