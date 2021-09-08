فنان مصري : ” مرعوب على مراتي وولادي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 11:50 صباحاً - كشف الفنان ” شريف إدريس ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن تعرضه لوعكة صحية شديدة متحدثا عن الأعراض التي ألمت به .
فكتب شريف إدريس في منشوره : ” أنا تعبان ورايح أعمل مسحة .. جالي دور برد من يومين وقلت برد عادي بشم وبتذوق على خفيف ” .
وتابع : ” قلب تكسير عضم وحرقان في جلد ضهري كإني محروق .. ادعولي تطلع النتيجة سلبية .. مرعوب على مراتي وولادي ” .
ليخرج الفنان شريف إدريس خلال الساعات الماضية معلنا إصابته بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية المسحة .. فقال عبر حسابه على فيس بوك : ” الحمد لله على كل شيء .. الحمد لله في السراء والضراء .. إيجابي كورونا ” .
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