أحمد مكي يكشف عن مشكلة تلازمه منذ الطفولة بلا علاج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد مكي، عن مشكلة تلازمه منذ الصغر، وسببت له الكثير من المتاعب، وفشل تماما في التخلص منها وهي الدخول في نوبة ضحك لا إرادية بمجرد مروره بموقف جاد، لافتا إلى انه تخيل قدرته على التحكم في نفسه بمرور الوقت والتقدم بالعمر، ولكن هذا لم يحدث والمفاجأة أن التعليقات شهدت اعتراف عدد كبير من النجوم بمعاناتهم من نفس المشكلة.

مكي شارك جمهوره على موقع إنستقرام مقطع فيديو يجمعه مع الفنان كريم عبد العزيز، أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل “الاختيار 2 – رجال الظل”، الذي عرض في رمضان 2021، وهما لا يستطيعان التوقف عن الضحك.

وعلق على الفيديو قائلا: مشكلتي من وانا في حضانه … الضحك وقت الجد … ياما اتطردت من حصص ومحاضرات، وكنت باصبر نفسي انه لما أكبر حابطل وحاتروح مني العاده دي … اديني كبرت بس المصيبه اني قابلت واحد عنده نفس مشكلتي.

مكي قام بمشاركة الفيديو مع كريم عبد العزيز الذي علق سريعا بقوله: صح.. حبيبى يا صاحبى.

وأكدت النجمة مريهان حسين أنها تعاني من نفس المشكلة ولا تجد لها حلا، ووافقتها النجمة هاجر الشرنوبي، بينما أكد متابع أن دنيا سمير غانم روت موقفا طريف عن هذه المشكلة حدث في كواليس تصوير مسلسل “الكبير أوي”.

يذكر أن أحمد مكي بدأ الأسبوع الجاري التحضيرات الأولية لمسلسله الجديد “الكبير 6” مع المخرج أحمد الجندي وفريق الكتابة وفريق عمله الشخصي لتقديم تجربة مختلفة، واقترح مكي على طاقم العمل إجراء تغييرات كلية على العمل من حيث بعض الديكورات والخطوط الدرامية التي ستقوم باستحداث عدد كبير من الشخصيات ليختلف العمل عن الأجزاء الخمسة السابقة، بالإضافة إلى محاولة إدخال أكبر عدد من الأفكار في العمل.

ومن المقرر بدء تصوير المسلسل في منتصف أكتوبر المقبل وفقا للخطة التي وضعها مكي من أجل الانتهاء من التصوير قبل شهر رمضان خاصة أنه يحتاج لمزيد من الوقت والمجهود، ويتردد أن النجمة أسماء أبو اليزيد هي المرشحة الأولى لمشاركة مكي البطولة بدلا من نجمة الأجزاء السابقة دنيا سمير غانم.

ويستعد الفنان أحمد مكي خلال الفترة المقبلة لعودة تقديم مسرحية “حزلقوم” مرة أخرى بعد أن قدمها في موسم الرياض العام الماضي، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا هناك، ومن المقرر عرضها قريبًا، وهي من إنتاج “كايرو شو” وإخراج مجدي الهواري، ويشارك فيها عدد كبير من النجوم.