لم يسألوا عنه في أزمته الصحية.. عادل الفار عاتِب على مصطفى قمر ومحمد فؤاد وإيهاب توفيق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعرب الفنان عادل الفار عن حزنه الشديد بعد أن تجاهله أصدقاؤه أثناء مروره بأزمة صحية في الفترة الأخيرة.

وقال، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج “ونقول كمان” الذي تُقدّمه الإعلامية ياسمين الخطيب عبر فضائية “النهار”، إن كلاً من الفنانين إيهاب توفيق ومصطفى قمر ومحمد فؤاد لم يحاولوا الاتصال به أو الاطمئنان عليه خلال مرضه، ما سبّب له شعوراً كبيراً بالحزن.

كما وجّه الشكر للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لوقوفه الى جانبه خلال الأزمة، وكذلك الفنانة نهال عنبر التي كانت تحرص على متابعة حالته، وقال: “أول شخص كان يسأل عني وكان مهتماً جداً بي هو النقيب أشرف زكي، وهو شخص محترم جداً ولم يتركني، وكذلك المطرب سامح يسري، وخالد عجاج هذه المرة كان يكلمني كل يوم، فبعد أن ظهرت في برنامج وقلت إنني أتصل به وهو لا يرد ووقتها زعل مني”.

وأضاف: “للأسف مصطفى قمر لا يسأل عني، رغم أنه وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد من جيلي وصعدنا معاً”.

وأشار الفار إلى أن فن “المونولوغ” ينقرض، بخاصة أنّ الإعلام لا يركّز عليه، مشدداً على ضرورة أن تتم إذاعة مونولوغات إسماعيل ياسين وغيره حتى يتعرّف إليها الشباب.

وكان الفار قد تعرض لأزمة صحية في آب (أغسطس) الماضي، ودخل في غيبوبة مدة يومين، وظل في المستشفى 12 يوماً إلى أن تعافى تماماً.

ويشار إلى أنّه بدأ مشواره الفني بتقديم المنولوغات وتقليد الفنانين والمشاهير، ثم اتجه إلى التمثيل وشارك في العديد من الأعمال الفنية، ومنها أفلام “هيستريا، فيلم هندي، وشجيع السيما”، ومسلسلات مثل “الفتوة، الكيف، الكومي، يوميات مصري، وصاحب السعادة”.