شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ: فيلم "الباب الأخضر" مكتوب من التسعينيات ويواكب العصر الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة سهر الصايغ عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "الباب الأخضر"، من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، موضحة لـ"الخليج 365" إن الفيلم يناقش قضايا المواطن والمجتمع المصرى كعادة كتابات الراحل في أعماله التي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور وشكل وجدان أجيال كثيرة .

وأشارت سهر الصايغ إلى أن العمل رغم كونه كُتب فى فترة التسعينات، إلا أنه يواكب العصر الحالي وهذا يدل على عبقرية أسامة أنور عكاشة، لافتة أنها سعيدة أيضاً بالعمل للمرة الثانية مع المخرج رؤوف عبدالعزيز الذى يمتلك رؤية فنية كبيرة وطموح كبير، وأخرج منها طاقات كبيرة فى مسلسل "الطاووس" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.



سهر الصايغ

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويأتي ذلك بعد نجاح المخرج رؤوف عبد العزيز فى الحصول على موافقة أسرة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة لتقديم الفيلم ويشارك فى البطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبد المغنى، بيومى فؤاد، احمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، اسلام حافظ، حنان سليمان .

ويعرض للفنانة سهر الصايغ حاليا "بيت عز" أولى حكايات الموسم الثانى من مسلسل "إلا أنا" على قنوات ‪dmc‬ و‪dmc‬ دراما فى تمام الساعة 8 مساءً، ويشارك فى بطولتها رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي، محمد الصاوى.