نيقولا معوض؛" فخور بفيلم ماكو”

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان نيقولا معوض عن سعادته بمشاركته في فيلم "ماكو"، مشيرًا أنه أول فيلم له في السينما المصرية.

ونشر "معوض" بوستر الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"فخور إن ماكو أول فيلم لي في السينما المصرية وسعيد جدا إن الفيلم متصدر الإيرادات من أول ما نزل".

فاز بالمركز الأول، فيلم "ماكو" بعد تحقيقه إيرادا بلغ مليونا و715 ألفا و139 جنيهًا، وذلك الأحد الماضي.

فيلم "ماكو" بطولة نيقولا معوض، بسمة، ناهد السباعي، خالد ‏أنور، سارة ‏الشامي ‏والتركي مراد يلدريم، وهو من تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.