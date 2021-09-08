فن ومشاهير

نيقولا معوض؛" فخور بفيلم ماكو”

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان نيقولا معوض عن سعادته بمشاركته في فيلم "ماكو"، مشيرًا أنه أول فيلم له في السينما المصرية.

ونشر "معوض" بوستر الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"فخور إن ماكو أول فيلم لي في السينما المصرية وسعيد جدا إن الفيلم متصدر الإيرادات من أول ما نزل".

فاز بالمركز الأول، فيلم "ماكو" بعد تحقيقه إيرادا بلغ مليونا و715 ألفا و139 جنيهًا، وذلك الأحد الماضي.

فيلم "ماكو" بطولة نيقولا معوض، بسمة، ناهد السباعي، خالد ‏أنور، سارة ‏الشامي ‏والتركي مراد يلدريم، وهو من تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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